Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по тылам ВСУ. Взрывы вновь гремели в Харькове. В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская области.

В ходе спецоперации наши войска добились нового успеха. Подразделения группировки "Центр", продвигаясь на запад, освободили село Богдановка в Донецкой народной республике и укрепили позиции юго-западнее Красноармейска, где еще пытаются сопротивляться украинские формирования.

Новые кадры из освобожденного в минувший вторник поселка Сухая Балка в ДНР. Над ним поднят российский триколор. Бойцов, отличившихся при зачистке населенного пункта от радикалов, представили к государственным наградам.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу неонацистов. Вражеские подразделения, которые готовились к ротации, засекла разведка с помощью беспилотников. Получив координаты, экипаж боевой машины оперативно прибыл на позицию и ударил по противнику осколочно-фугасными снарядами калибра 220 миллиметров с расстояния более 20 километров.

В зоне ответственности группировки "Север" экипаж Су-34 нанес мощный удар по опорному пункту киевских боевиков. Истребитель-бомбардировщик сбросил на вражеские позиции боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции. Такая тактика позволяет уничтожать противника, находясь на безопасном расстоянии. Разведка подтвердила поражение всех целей.

В курском приграничье работают "Грады" артиллеристов -десантников. Точными ударами наши расчеты добивают группы противника, которые бегут из населенных пунктов. Достают технику и живую силу ВСУ и в лесополосах. В этот раз залпом пакетов реактивных снарядов "Град" накрыл указанные разведкой квадраты, уничтожив вражескую пехоту.

Отличились и штурмовые группы мотострелков 22-го полка группировки "Север". При освобождении населенного пункта Горналь они сорвали все попытки ротации и контратак противника на линии боевого соприкосновения.