МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Молдавию

Российские граждане должны учитывать риски при планировании поездок в Молдавию. Власти в Кишиневе продолжают дискриминационную политику в отношении россиян, заявили в МИД России.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что по прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра. Это может длиться несколько часов, в течение которых гражданам, в том числе детям, не предоставляются элементарные бытовые условия.

В сообщении отмечается, что ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России. После унизительных процедур россиянам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами – или вовсе без объяснения причин. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать все это при планировании поездок в Молдавию.