В России усилят дисциплину частных поставщиков коммунальных услуг

Правительство подготовило законопроект, который усилит дисциплину частных поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, речь идет о качестве водоотведения, тепло- и водоснабжения. Такие компании обяжут готовить инвестпроекты с планом модернизации систем. Деньги на ремонт и замену оборудования можно будет использовать только по назначению. Это обеспечит прозрачность сектора и усилит контроль за реализацией таких проектов. Ещё один приоритетный вопрос - помощь жителям приграничных регионов.

Речь идёт не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы. И, конечно, о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жильё", - отметил Мишустин.