Волонтеры проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" провели отчетную встречу

Сегодня в столице более 800 волонтёров проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" провели в ежегодную отчётную встречу.

Добровольцы – реставраторы и меценаты, архитекторы, художники и плотники, и просто неравнодушные люди. Всех их объединяет одно желание - сохранить древние святыни православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях, республиках Карелии и Коми.

Именно там, на Русском Севере, можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В прошлом году волонтёры провели 68 экспедиций. И воссоздавали 37 храмов. В пяти из них, впервые за десятки лет после закрытия, отслужили литургии.

"Деревянное зодчество - это абсолютно уникальное явление, для культуры не только России, но и всего мира. Только у нас 300-400 лет назад возродились храмы, которые высотою больше чем 10-этажный дом", - рассказал протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта.