Названы лауреаты Московского международного кинофестиваля

Стали известны победители и лауреаты 47-го Московского международного кинофестиваля. Церемония закрытия в четверг завершилась в столичном театре мюзикла.

В этом году в фестивале участвовали свыше 200 работ из 50 стран. В итоге в основной конкурс попали 12 картин, три из них - отечественные. Возглавил жюри испанский режиссер Луис Миньярро.

Серебряного Святого Георгия получил Прадип Курба из Индии. Он стал лучшим режиссером фестиваля с картиной "Элизиум". Специальный приз жюри получила лента "Эвакуация" казахстанца Фархата Шарипова.

Лучший российский фильм - драма "Мужу привет" Антона Маслова. Лучшими актерами стали россиянин Евгений Цыганов и испанка Мария Родригес Сото.