Жена Игоря Вдовина деликатно ответила закатившей скандал Волочковой

Анастасия Волочкова готовит для своей дочери Ариадны королевскую свадьбу. Торжество состоится уже в эту субботу, 26 апреля. Но накануне бракосочетания наследницы балерины разгорелся скандал.

Кто-то пустил слух, что свадьбы не будет. Волочкова решила, что за этим стоит мачеха Ариадны Елена Николаева. Бывшая прима Большого театра была вне себя от ярости и публично отчитала жену Игоря Вдовина. Поскандалив, Анастасия успокоилась и продолжила подготовку к торжеству.

Но Николаева решила ответить Волочковой. Телеведущая обратилась к артистке и заверила, что не хотела никого оскорблять. Мачеха Ариадны попыталась объяснить свою точку зрения.

"Мама Ариши, она родила ее, растила и, конечно, имеет право сделать праздник таким, каким она хочет. Но я нисколько не хотела обидеть кого-то, говоря, что все это мишура и Ариадна живет иными ценностями. Мне всегда казалось, что в таких вопросах уже нужно спрашивать детей. Когда ребенку три года и родители устраивают дни рождения, приглашают своих друзей — это один момент, никто не знает, что хочет ребенок. А когда дети создают семью — это другое, тут уже важны их желания", — поделилась Елена с Woman.ru.

При этом Николаева не исключает, что с годами ее точка зрения может измениться. "Хотя, возможно, я рассуждаю так сейчас, может, я тоже сойду с ума, когда мальчишки вырастут и начнут жениться повально", — отметила она.