Бельгия решила потратить на себя выделенные Украине деньги

Власти Бельгии планируют повысить расходы бюджета на оборону с 1,3% до 2% ВВП. Для этого им потребуются дополнительные источники финансирования. Одним из таких источников, по предложению премьер-министра страны Барта Де Вевера, станут поступления от налогов на доходы от реинвестирования замороженных российских активов.

Как поясняет газета Le Soir, фактически, правительство Бельгии намерено изъять для собственных военных нужд часть средств, выделенных Еврокомиссией на поставки оружия Украине. Издание напоминает, что большая часть российских активов заблокирована на бельгийской площадке Euroclear.

Ранее правительство Бельгии пообещало Украине ежегодно выделять на военную помощь один миллиард евро. По планам Еврокомиссии, доходы от замороженных российских активов должны направляться на программы по развитию украинского военно-промышленного комплекса и закупки оружия для Киева.