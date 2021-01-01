Отец выяснил, на что Янис Тимма перед смертью потратил все свои миллионы

Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис продолжает обвинять во всех бедах певицу Анну Седокову. Якобы бывшая жена разрушила жизнь спортсмена.

Райтс заявил, что его сын все свои деньги отдал Анне. Тимма-старший выяснил, что в браке с певицей Янис купил пять квартир, но все записал на Седокову. Ради новой недвижимости Тимма избавился от своих машин и жилья в Риге.

"В 2021 году Янис продал свои люксовые авто общей стоимостью полмиллиона евро и денежные средства от их продажи перевел на счет Седоковой. Кроме того, в апреле 2022-го Янис продал шикарную квартиру в Риге стоимостью 580 тысяч евро, а денежные средства также перевел Седоковой", — заявил папа баскетболиста.

Райтис уверен, что Анна лукавит, когда говорит, что Янис жил за ее счет. Семья баскетболиста уже наняла адвоката и попытается отобрать у артистки все, что ей подарил бывший муж. Однако у родных спортсмена вряд ли что-то получится.

"К сожалению, наследники Яниса — родители и сын не смогут рассчитывать на возврат денежных средств, переводимых Анне Седоковой. Они сожительствовали, потом состояли в браке, и Янис добровольно переводил денежные средства, не предполагая заемные обязательства", — пояснила Woman.ru юрист Елена Сенина.