Зеленский пригрозил России лопнувшим терпением украинцев

Россия заявляет, что она готова к прекращению огня. Тогда Москве нужно прекратить постоянные массовые удары по Украине, а то у украинцев лопнет терпение, пригрозил Владимир Зеленский.

Глава киевского режима выступил с таким заявлением на брифинге в ЮАР, его слова приводит УНИАН в Telegram. Украинский лидер прокомментировал комбинированный удар по военным объектам Украины ночью 24 апреля. Атаку назвали одной из самых мощных в этом году.

Дональд Трамп позже заявил, что недоволен ударами России по Украине. Американский лидер призвал российского президента Владимира Путина остановиться. Он считает, что в таких ударах нет необходимости, они нанесены в очень неподходящее время.