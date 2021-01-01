Бывшая жена увезла детей из России перед свадьбой Лепса со студенткой

Григорий Лепс и Аврора Киба вот-вот станут мужем и женой. 19-летняя студентка сообщила, что свадьба состоится летом, артист эту информацию подтвердил.

Лепс стал холостяком в 2021 году. После 20 лет совместной жизни от него ушла жена Анна Шаплыкова. Исполнитель хита "Лондон" был подавлен, он признавался, что вина за крах брака лежит полностью на нем.

Дети пары — сын Иван и дочки Ева и Николь — остались с матерью. Григорий помогает им материально, в том числе оплачивает учебу за границей. В соцсетях наследники артиста предпочитают не мелькать, лишь иногда Шаплыкова размещает семейные фото на своей странице.

Так, из блога Анны стало известно, что она с детьми улетела из России. Сейчас экс-супруга Лепса с наследниками отдыхает в Японии. Шаплыкова поделилась редким семейным портретом, на котором позирует с сыном и дочками. Интересно, что дети певца до сих пор не знакомы с его нынешней невестой Авророй.