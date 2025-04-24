Вашингтон потребует от Москвы уступок по Харькову и Днепру

Возвращение Украине части территории у Харькова, а также допуск украинской стороны к Днепру входят в список требований, которые намерен представить Москве Вашингтон. Агентству Bloomberg сообщили детали "сделки Трампа" осведомленные источники.

Кроме того, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию. Также в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом оговаривается возможность развития украинской оборонной промышленности.

Еще одно требование американской стороны - возвращение под украинский контроль Запорожской атомной электростанции. По их замыслу, затем она перейдет под контроль США и будет обеспечивать энергией обе стороны.