Президент США Дональд Трамп анонсировал важные встречи по украинскому конфликту. По его словам, переговоры пройдут в ближайшие несколько дней, передает РИА Новости.

Ранее президент США отметил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, который отказывается признать Крым российским, вредят мирным переговорам с Москвой.

В Белом доме сообщили, что Зеленский движется в противоположном от мира направлении, чем совсем не радует Трампа. Американский лидер считает, что ситуация на Украине плачевна.

Трамп также надеется, что российский лидер прислушается к его просьбе остановить удары по Украине.