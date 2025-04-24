Трамп: Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз высказался о статусе Крыма.

По его мнению, Киеву будет крайне тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела.

"Крым был передан при президенте (США - ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского, который отказывается признать Крым российским, вредят мирным переговорам с Россией. Глава Белого дома задал вопрос: если главе киевского режима так нужен российский полуостров, почему Украина не сражалась за него 11 лет назад.