Трамп считает, что оказывает значительное давление на Россию

Президент США заявил, что оказывает "значительное давление" на Россию при обсуждении украинского урегулирования. О возможности ужесточения санкций в отношении Москвы Дональд Трамп предпочел бы ответить через неделю.

Американский лидер ответил также на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине. По словам Трампа, он все еще рассчитывает на сделку. А на вопрос о возможности выхода Вашингтона в случае ее срыва он ответит через две недели, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники некоторые детали возможной сделки. США намерены, в частности, требовать контроля над Запорожской АЭС, а также доступа Украины к Днепру.