Владимир Зеленский выдал истинную причину борьбы Киева с Москвой. Глава киевского режима признался, что Украина борется за права США так же, как и за свои собственные – она защищает Соединенные Штаты от России.

По словам Зеленского, русские якобы всегда хотели уничтожить Америку. Украинский лидер заявил об этом в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном в его YouTube-канале.

Зеленский заявил, что все советские люди проходили это в школе. Желание уничтожить США - это политика Советского Союза. И сейчас Киев борется за права Штатов.