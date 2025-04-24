Трамп отказался говорить о санкциях против России

Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а после пообщался с журналистами. Без вопросов о России и Украине не обошлось.

У президента США спросили, последуют ли новые санкции в отношении Москвы в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Дональд Трамп отказался отвечать.

"Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас", — заявил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что всеми силами воздействует на Москву при обсуждении украинского урегулирования, передает РИА Новости. "Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", — подчеркнул президент США.