Лавров: Россия готова к сделке по Украине

Россия готова к сделке по Украине. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил Сергей Лавров в интервью CBS News.

Но есть определенные элементы, которые нужно финализировать.

Главные заявления главы МИД РФ:

- Трамп оправданно верит, что переговоры по украинскому урегулированию движутся в правильном направлении;

- Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса;

- Россия поддерживает контакты с США по украинскому урегулированию, отметил глава МИД РФ в интервью на вопрос о возможной встрече Уиткоффа и Путина;

- Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными.