Лавров: Россия готова к сделке по Украине

Россия готова к сделке по Украине. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил Сергей Лавров в интервью CBS News.
Но есть определенные элементы, которые нужно финализировать.
Главные заявления главы МИД РФ:
- Трамп оправданно верит, что переговоры по украинскому урегулированию движутся в правильном направлении;
- Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса;
- Россия поддерживает контакты с США по украинскому урегулированию, отметил глава МИД РФ в интервью на вопрос о возможной встрече Уиткоффа и Путина;
- Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными.