Сабли наголо: в беспокойных умах ряда членов ЕС война с Россией уже идет

В подкипевших умах разного рода княжеств и угодий, которые были приняты в Евросоюз, идет война. Смеяться не надо! Грозная Латвия решила закупить полторы тысячи сабель, дабы вооружить армию перед лицом русской угрозы. Денег не нашли, рубиться нечем. Закидывать русского врага молочными продуктами, которые когда-то сбывали в Россию, уже не придется. Встрепенулась Эстония, которую тоже хотят завоевать. И организовала летучий отряд копьеносцев-конников.

В Москве, конечно, встревожены. Настолько, что Мария Захарова, официальный представитель МИД России, вынуждена была откликнуться: "Эстония планирует создать на границе с Россией военную базу, где разместят 200-250 военных. Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: "Зачем?".

Возможно, Мария Захарова не может принять масштаб угрозы. 250 человек с саблями, да на конях. Целый пионерский лагерь! А что они будут делать в мирное время? Пока Россия не напала?

Пока прибалтийские конники готовятся рубиться в рукопашную, в Европе разворачиваются игры поважнее. Высокие политические силы выходят на трибуну. И зовут за собой народные массы. В Германии набирает силу левая власть. Исповедует идеи марксизма-ленинизма. Ленин явно удивился бы. Неважно, что они говорят. Сам образ новой народной силы говорит о новой реальности. Где реальность подменили театральные декорации.

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