Лавров: Москва готова заключить сделку с Вашингтоном

Российские войска на Украине наносят удары лишь по военным целям, а Москва готова договариваться с Вашингтоном. Об этом сообщил Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Глава российского МИДа при этом отметил: для достижения сделки необходимо согласовать все пункты. Эту работу ведут сейчас дипломаты. А президент Трамп хорошо понимает необходимость устранения ошибок администрации своего предшественника Байдена, которые привели к началу конфликта.

Президент Соединенных Штатов верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Президент упоминает о соглашении, и мы готовы к его достижению. Но есть определенные пункты, элементы этой сделки, которые требуют доработки. Этим мы и занимаемся. Президент США не изложил деталей, этого не буду делать и я. Но он, вероятно, единственный мировой лидер, который понимает необходимость устранения коренных причин этой ситуации.

Накануне Дональд Трамп анонсировал новые встречи американских и российских переговорщиков по Украине, которые должны пройти в ближайшие дни. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, президент США выразил надежду на скорое заключение соглашения, которое устроило бы Москву, Киев и Брюссель. При этом он подчеркнул: Украине не следует питать надежды вернуть Крым, после того как его отдали России без единого выстрела.