Трое тайконавтов приступили к работе на орбитальной станции "Тяньгунь". Накануне пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" произвел успешную стыковку.

Это произошло спустя семь часов после старта с космодрома на северо-западе КНР. Новый экипаж пробудет на станции до октября. В течение полугода они намерены провести технические работы, научные эксперименты, выйдут в околоземное пространство и примут участие в образовательных программах.

Трое тайконавтов, к которым прибыла смена, вернутся на Землю 29 апреля.