Новая разработка ученых позволит поднимать с черноморского дна до тонны мазута в час

Наглядная демонстрация того, как работает так называемый аэрощуп: его опускают в воду и через длинный шланг мотопомпа подает в щуп водовоздушную смесь, словно газировку под большим давлением. Для чего всё это? Водовоздушная смесь размывает дно, тем самым поднимая на поверхность всевозможные загрязнения.

Для аэрощупа собирают донный купол, внутрь которого его и опустят, чтобы грязь течением не разносило вокруг. Над куполом - широкая труба. Она идет с глубины на поверхность.

"Первый блок - это тот, кто создает водовоздушную смесь, который подмывает те нефтепродукты, которые находятся на дне. Далее включается другой блок, который создает эрлифтный поток", - рассказывает Даниил Воробьев, директор Биологического института ТГУ, основатель НТШ "Аэрощуп", доктор биологических наук.

Эрлифтный поток - это когда газ или в нашем случае водовоздушная смесь нагнетают в нижнюю часть трубы, которая погружена в воду. Таким образом происходит вытеснение на поверхность жидкости или веществ более высокой плотности. Например - мазута.

Вот система работает уже полностью собранной. Видно как в мешок затягивается черная масса, которая с первого взгляда была и незаметна на дне, потому что мазут буквально впитался в камни и песок.

Промышленные испытания системы проводят на черноморском побережье. 15 декабря прошлого года в керченском проливе во время шторма произошли разломы корпусов двух танкеров. В результате загрязнения мазутом в Анапе и ряде прибрежных населенных пунктов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации загрязнений приступили волонтеры и спасатели. Однако, по имеющимся данным, до нескольких тысяч тонн мазута могут еще оставаться именно на дне.

Как утверждают томские изобретатели аэрощупа, они постараются помочь справиться с загрязнением. Ранее технология эффективно применялась при очистке дна от нефти в Республике Коми, Ханты-Мансийском округе и, до начала специальной военной операции, в порту Риги.

Нефтеводолаз - это, по сути, увеличенный в несколько раз аэрощуп. Донный купол значительно больше и сделан из твердых материалов. Его опускают на дно. Подают водовоздушную смесь, которая поднимает мазут на поверхность. Водолазы могут, словно пылесос, перемещать купол по морскому дну. Эта новинка еще требует отладки.