Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Вчерашнее Новолуние запускает финансовый поток для представителей этого знака. Возможно, вы откроете депозит, а может, просто научитесь радовать себя за разумные деньги.

Тельцы

Новолуние в вашем знаке, а значит, пора что-то менять. Запишите в блокнот: в какой сфере жизни вы хотели бы обновления и в чем оно должно выражаться?

Близнецы

Новая Луна в предыдущем знаке – это время тишины, уединения, внутренней работы. Не торопитесь делиться своими мыслями и особенно – планами.

Раки

Новолуние запустило новую волну в теме друзей, соцсетей и комьюнити. Возможно, вы решите запустить новый проект или аккаунт - это будет успешный опыт.

Львы

Новая Луна в Тельце - это про карьеру, успех, достижения. Если тема для вас интересна – думайте, стройте планы, мечтайте, ищите пути к своим целям.

Девы

Вчерашнее Новолуние подсветило важный момент: вам нужно расширяться. Получать новый опыт, учиться, осваивать новые земли, выходить на новый уровень.

Весы

Новолуние в Тельце намекает: пора выстраивать границы, но не отгораживаться, а честно договариваться. День подойдет для важных, но спокойных разговоров.

Скорпионы

В партнерстве начался новый лунный цикл, и вы это точно чувствуете. Многие представители знака отправятся в ЗАГС: кто-то жениться, а кто-то - разводиться.

Стрельцы

Новолуние призывает вас заняться своим здоровьем. Не надо сразу садиться на диету или бежать в спортзал: начните с маленьких, но регулярных шагов.

Козероги

Новолуние в Тельце - отличное время для креативных идей, шопинга, смены имиджа. Не бойтесь выделяться из толпы, весна - это время быть яркими!

Водолеи

Дом становится местом силы или требует, чтобы вы им занялись. Новолуние подталкивает к тому, чтобы домашние и семейные дела стали приоритетными.

Рыбы

Новый лунный цикл запускает активность в общении: это время говорить, писать, предлагать. Если нужно с кем-то наладить контакт – сегодня вас точно услышат.