Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Овны
Вчерашнее Новолуние запускает финансовый поток для представителей этого знака. Возможно, вы откроете депозит, а может, просто научитесь радовать себя за разумные деньги.
Тельцы
Новолуние в вашем знаке, а значит, пора что-то менять. Запишите в блокнот: в какой сфере жизни вы хотели бы обновления и в чем оно должно выражаться?
Близнецы
Новая Луна в предыдущем знаке – это время тишины, уединения, внутренней работы. Не торопитесь делиться своими мыслями и особенно – планами.
Раки
Новолуние запустило новую волну в теме друзей, соцсетей и комьюнити. Возможно, вы решите запустить новый проект или аккаунт - это будет успешный опыт.
Львы
Новая Луна в Тельце - это про карьеру, успех, достижения. Если тема для вас интересна – думайте, стройте планы, мечтайте, ищите пути к своим целям.
Девы
Вчерашнее Новолуние подсветило важный момент: вам нужно расширяться. Получать новый опыт, учиться, осваивать новые земли, выходить на новый уровень.
Весы
Новолуние в Тельце намекает: пора выстраивать границы, но не отгораживаться, а честно договариваться. День подойдет для важных, но спокойных разговоров.
Скорпионы
В партнерстве начался новый лунный цикл, и вы это точно чувствуете. Многие представители знака отправятся в ЗАГС: кто-то жениться, а кто-то - разводиться.
Стрельцы
Новолуние призывает вас заняться своим здоровьем. Не надо сразу садиться на диету или бежать в спортзал: начните с маленьких, но регулярных шагов.
Козероги
Новолуние в Тельце - отличное время для креативных идей, шопинга, смены имиджа. Не бойтесь выделяться из толпы, весна - это время быть яркими!
Водолеи
Дом становится местом силы или требует, чтобы вы им занялись. Новолуние подталкивает к тому, чтобы домашние и семейные дела стали приоритетными.
Рыбы
Новый лунный цикл запускает активность в общении: это время говорить, писать, предлагать. Если нужно с кем-то наладить контакт – сегодня вас точно услышат.