Россиянам напомнили про две короткие рабочие недели

Ближайшие две рабочие недели будут трехдневными. Об этом в пятницу, 25 апреля, напомнил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Как уточнил парламентарий, в последнюю неделю апреля будет лишь три рабочих дня — 28-30 апреля. Затем россиян, которые трудятся по стандартному пятидневному графику, ожидают четыре выходных подряд. Так же будет и через неделю: три рабочих дня (5-7 мая) и четыре выходных.

Нилов напомнил, что такой производственный календарь — длинные выходные получились из-за переноса нерабочих праздничных дней, сообщает РИА Новости.

Ранее россиян предупредили, что поскольку в длинные выходные многие государственные учреждения не работают несколько дней подряд, ряд социальных выплат осуществят раньше — не в первые дни мая, в до 30 апреля. В частности, это касается "детских" выплат и пособий по беременности.

Между тем депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что следовало бы запретить в России продажу спиртных напитков в майские праздники. Парламентарий указал на то, что в эти дни ежегодно увеличивается количество пьяных ДТП, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.