У Сергея Никоненко нашли новообразование

Известный артист Сергей Никоненко обратился к врачам и был доставлен в стационар, где медики обнаружили у него новообразование предстательной железы. Помимо этого у 84-летнего актера было выявлено еще несколько заболеваний.

Журналисты связались с артистом, чтобы прояснить информацию. Тот подтвердил SHOT, что обращался к врачам, и рассказал, что сделал это по совету жены. Сергей Никоненко также заметил, что иногда жалуется на скачки давления. Несмотря на результаты обследования, он продолжает играть в театре и гастролировать по городам России.

Отметим, что Сергей Никоненко один из самых востребованных актеров, как в кино, так и в театре. Во ВГИКЕ он учился у Герасимова и Макаровой. Курс был звездный: Жариков, Губенко, Польских, Лужина, Федосеева-Шукшина. И сниматься в кино начал еще студентом. Проснулся же по-настоящему знаменитым Сергей Никоненко после фильма Герасимова "Журналист".

К новым предложениям Никоненко относится избирательно, говорит, что в стрелялки давно наигрался, не хочет повторяться. А вот на сцене отдыхает душой. У него спектакли, сольные концерты.