Волочкова заявила накануне свадьбы дочки: "Она с ним через полгода расстанется"

Анастасия Волочкова выдает замуж свою единственную дочь Ариадну. Торжество должно состояться уже 26 апреля в Санкт-Петербурге и обещает стать событием года. Сообщалось, что балерина готова потратить на мероприятие миллионы, сделав из праздника "королевскую" свадьбу.

Однако недавно в СМИ просочилась информация, будто Ариадна запретила матери звать на торжество журналистов и прочих представителей прессы. Якобы наследница заявила Анастасии Волочковой, что хочет сделать праздник камерным, чтобы были только близкие и друзья.

По слухам, артистка никак не ожидала такого поворота. В результате Анастасия в интервью Кристине Задоре "Семейные тайны" крайне негативно высказалась в адрес дочери и ее жениха, назвав последнего хахалем, а наследницу обвинив в зависти к ее успеху.

"Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про нее как страшный сон. Можно вам скажу про дочь и вот этого ее хахаля, женишка? Ладно со мной конкурировала мать, но теперь дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак, ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме, ты мою дочь подсадил на четки, она вся забитая такая. Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать", - возмущенно высказалась Волочкова.

Более того, балерина вообще высказала уверенность, что этот брак долго не продержится. "Я говорила своей маме: не надо венчания Ариадны, она с ним через полгода расстанется".