Лавров отшутился в ответ на вопрос о визите Уиткоффа в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией высказался о запланированной поездке в нашу страну специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Когда дипломат давал интервью телеканалу CBS, его спросили, состоится ли 25 апреля встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным — ее анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

Лавров в ответ шутливо поинтересовался: "Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?".

В Белом доме ранее подтвердили, что Уиткофф вновь отправится в Россию. Москва и Вашингтон обсуждают урегулирование украинского конфликта, а также восстановление российско-американского диалога.

При этом спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, причем это выходит за рамки "так называемых пяти территорий".