Киевский режим может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом рассказал в пятницу, 25 апреля, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Политик отметил в интервью ТАСС, что высока вероятность совершения украискими спецслужбами террористических актов и диверсий с применением биопатогенов.

При этом в качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать подростков, молодежь, пенсионеров, а также представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения, рассказал Шойгу.

Также Киев разыскивает для использования в своих целях сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что из-за отсутствия шансов добиться стратегического успеха на фронте режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать наше общество.

Совершают преступления против мирных жителей и украинские националисты, воюющие за ВСУ. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что украинские боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи.