В близком окружении рассказали, что происходит с изменившейся Региной Дубовицкой

В конце года Регине Дубовицкой исполнится 82 года, однако легендарная ведущая программы "Аншлаг" продолжает регулярно появляться на телевидении. Ей нравится ее работа. Регина Дубовицкая намерена трудиться до тех пор, пока позволяет здоровье.

Однако в Сети многие поклонники считают, что ведущая в последнее время сильно изменилась и будто бы даже сдала. Поводом для обсуждений стала свежая фотография ведущей, которую обнародовал юморист Сергей Дроботенко. На снимке легендарная ведущая выглядит худенькой и осунувшейся. Однако в близком окружении поспешили успокоить общественность, объяснив, что Дубовицкая просто старается держать форму, а на здоровье не жалуется.

"Все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики. Человеку - 81 год! Живой острый ум. Ради здоровья человек держит свой вес в норме. А морщинки? Так у них всех будут. Если решите стареть естественно", - сообщили коллеги ведущей "КП".

Регина Дубовицкая никогда не скрывала, что поддерживает форму благодаря специальной диете, которую ей якобы посоветовала юмористка Елена Степаненко. Ее смысл в том, чтобы пить больше кефир.

"Точно помогает. Утром я пью большую чашку кофе без сахара, два куска зернового хлеба из тостера и четыре сушеных абрикоса (кураги) - это всегда на завтрак. Ты пьешь сколько угодно кефира, и я всегда еще вечером фрукты ела", - рассказывала Дубовицкая.