Силуанов предупредил о критической точке в мировой экономике

Мировая экономика пребывает в критической точке, риски финансовой стабильности и инфляционное давление нарастают. Об этом говорится в тексте заявления министра финансов России Антона Силуанова, озвученном на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета.

Российский политик отметил, что прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения — очевидны возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление и ослабление налогово-бюджетной дисциплины.

При этом "перспективы остаются неопределенными и будут зависеть от способности мирового сообщества достигать соглашения, восстанавливать сотрудничество и продвигать технологические инновации", считает российский министр.

Ключевым фактором Силуанов назвал сохранение уже имеющихся достижений и при этом реализацию новых благоприятных возможностей, особенно в технологическом секторе, сообщает ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп, затеявший торговую войну против почти всего мира, уверяет, что идут переговоры и сторон могут даже достичь соглашения. Но в Китае заявили, что это ложь — никаких переговоров или консультаций по вопросу таможенных пошлин не было.

Успехи российской экономики, адаптировавшейся к внешним санкциям, на этом фоне ощутимы. Президент России Владимир Путин отметил, что нужно сосредоточиться на решении трех задач: поддержание стабильных темпов экономического роста, низкого уровня безработицы и борьбе с инфляцией.