Лавров: Россия и США идут в верном направлении по Украине

Российские власти по-прежнему поддерживают контакты с американской стороной по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью телеканалу CBS, "есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении". В этом Лавров согласился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом российский министр заявил, что "есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить", чем и занимаются участники российско-американских переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что высказывания президента США Дональда Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, полностью соответствуют позиции российских властей.

Между тем Трамп заявил, что оказывает "значительное давление" на Россию при обсуждении украинского урегулирования. Говоря о перспективах выхода США из переговоров по Украине, политик отметил, что все еще рассчитывает на сделку.