"Теперь мы озвучиваем правду": адвокат раскрыл детали суда между Прилучным и Муцениеце

Накануне, 24 апреля, состоялось судебное заседание между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Присутствовали адвокаты актеров. Следующая встреча должна состояться 21 мая. После заседания адвокат актера Оксана Даниелова раскрыла некоторые детали. Так, она сообщила, что наконец состоялась встреча Агаты Муцениеце с сыном Тимофеем.

"Тимофей пытался поговорить о своей жизни, о своих новостях, но маму интересовали только обстоятельства судебного спора. Через пару часов Тимофей попросил папу забрать его. После встречи в кабаре мама просит ребенка подписать мировое соглашение", - рассказала защитница Прилучного.

Она считает, что актриса боится за свою репутацию. Адвокат актера заявила, будто Агата Муцениеце распространяла недостоверные данные о Павле Прилучном. Например, она утверждала, якобы бывший муж затеял суд по определению места жительства детей, чтобы не платить алименты.

"Это неправда, в суд предоставлены документы, что алименты выплачиваются регулярно, а сам не требует никаких алиментов на содержание сына", - подчеркнула представительница актера.

Также сторона Павла Прилучного доказала, что Тимофея никто не настраивал против матери. "Была большая экспертиза, которая подтвердила, что все решения он принимает самостоятельно, без давления со стороны", - отметила адвокат Оксана Даниелова Woman.ru.

Также была опровергнута информация о том, будто Тимофею не дают общаться с матерью. "Мы представили протокол осмотра, что телефон мамы не был заблокирован, он в доступе, есть попытки сына общаться, но мать на связь не выходила, она самоустранилась", - заявила сторона Прилучного.

Таким образом, сделала вывод Даниелова, видя, что все ее доводы разбиты, Муцениеце решила идти на мировую, чтобы окончательно не испортить себе репутацию. "Целый год она снимала душераздирающие видео, о том, как плохо с ней поступили, а теперь мы озвучиваем правду, нашедшую свою подтверждение в суде. Поэтому она спешит закончить спор", - заключила адвокат актера.