Собянин: Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая

"Московская весна Победы" - фестиваль с таким названием стартует в столице с первого мая. Как рассказал сегодня в своём официальном блоге мэр Сергей Собянин, флаги, Георгиевские ленты и тематические стенды украсят улицы, набережные, скверы и парки города.

Празднично оформят и общественный транспорт. На фасадах зданий появятся видеопроекции, посвящённые защитникам Отечества.

По традиции, одним из главных событий станет масштабная акция "Москва помогает". Все желающие смогут передать подарки для участников спецоперации и детей из новых регионов.

По всему городу на фестивальных площадках запланированы выступления творческих коллективов, тематические квесты, марафоны и кинопоказы.