Индия перекрыла реку Инд в сторону Пакистана

Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется: индийские власти полностью перекрыли поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы.

Как сообщает ANI News, это первый случай такой водной блокады после подписания Договора о водах Инда в 1960 году. Документ обязывает обе страны делить водные ресурсы, несмотря на политические разногласия.

При этом пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в Исламабаде готовятся к возможному нападению с индийской стороны. Если это случится, в Пакистане ответят на атаку "в полную силу".

При этом армия Индии сообщила, что вечером 24 апреля со стороны Пакистана был открыт огонь по пограничным постам из стрелкового оружия. После этого стало известно, что взрывы произошли в двух домах — там проживали подозреваемые в причастности к теракту в Джамму и Кашмире, из-за которого и обострились отношения двух государств.

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, которого цитирует РИА Новости, заявил, что "до ядерной войны не дойдет, до конвенциональных каких-то масштабных действий с применением танков, допустим, и больших масс пехоты тоже явно не дойдет". Однако нельзя исключать вероятность "какого-нибудь удара, к примеру, с использованием управляемых бомб, либо ракет тактических, либо беспилотников".