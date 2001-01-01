Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области объят пламенем. Минувшей ночью ВСУ с беспилотников сбросили на колокольню и церковь Иоанна Предтечи взрывное устройство. Огонь в считанные минуты охватил все деревянные постройки. В епархии и администрации области утром сообщили - комплекс выгорел полностью. Четыре человека, которые в момент налета находились на территории, не пострадали.

"Новый Иерусалим" был построен в 2001 году и стал очень популярен среди верующих. Поэтому власти не сомневаются, что удар бандеровцы нанесли преднамеренно. От их нападений в области уже пострадали 18 церквей. Но особый цинизм этой вылазки еще и в том, что совершили ее на пасхальной неделе. Словно в отместку за военные неудачи ВСУ.

Штурмовики сливаются с местностью и становятся незаметны для противника. На мониторе в штабе видно – бойцы скрытно подошли к блиндажам ВСУ и забросали их гранатами. Одновременно в камеру дрона-разведчика попал американский "Страйкер". Его тоже уничтожили с помощью беспилотника. Это окраина поселка Горналь. Последнего рубежа в Курском приграничье, за который цепляются бандеровцы. Попытка подтянуть сюда подкрепление пресечена. Только за сутки на этом клочке земли противник потерял более 150 человек.

Весь северо-западный фронт ВСУ от Харькова и Сум до Лимана и Купянска медленно, но ежедневно "отползает". Развернутые батареи реактивных установок наносят мощные удары и по передовым позициям, и по тылам врага.

На южнодонецком направлении после освобождения Сухой Балки и Богдановки, словно костяшки домино, начали сыпаться укрепрайоны в соседних поселках. Сейчас идет штурм Котляровки, Отрадного, Богатыря и Разлива. Потеря этих позиций обернется тем, что уже через несколько недель российские войска будут стоять на пороге Константиновки - одного из ключевых городов на донбасском фронте.