Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного конфликта

Дели и Исламабад - на грани вооруженного конфликта. Накануне вечером в индийской армии сообщили об обстреле погранпостов со стороны Пакистана. На провокацию военные также ответили огнем.

В пятницу пришли сообщения о том, что на севере Индии взорваны два дома, где проживали предполагаемые участники нападения на туристов в Джамму и Кашмире. Судя по видеокадрам, оба здания разрушены почти полностью.

22 апреля местные сепаратисты обстреляли группу отдыхающих на горном курорте Пахалгам. Боевикам удалось скрыться. Власти Индии обвиняют в причастности к теракту пакистанские спецслужбы и уже ввели ряд жестких мер в отношении исламской республики. Из Дели высланы военные атташе, приостановлена выдача виз, закрыт транзитный КПП на границе, перекрыты шлюзы на реке Инд, текущей в сторону Пакистана.

В Исламабаде приостановили любую торговлю с Индией и предупредили: попытка остановить или перенаправить течение Инда будет расценена как акт войны.