Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в "Диктанте Победы"

Тысячи человек 25 апреля напишут "Диктант Победы". Международная патриотическая акция проходит уже в седьмой раз. Присоединиться можно онлайн во всех регионах России и за рубежом - тест на знание событий Великой Отечественной войны переведен на десять языков.

Также в 90 государствах организованы очные площадки. З5 тысяч из них в России. Главная - в Музее Победы в Москве. А есть и на полярной станции в Арктике, нефтяной платформе в Баренцевом море.

Свои знания проверили и военнослужащие Тихоокеанского флота с корабля "Маршал Крылов". На борту - более 50 военных моряков проверяют свои знания о событиях Великой отечественной войны. На диктант отводится всего час. На руки каждому выдают по два бланка. На первом - идентификационный номер участника, второй - непосредственно для ответов на вопросы.

Специальный код с заданиями организаторам приходит только за два часа до начала. Поэтому какие вопросы будут в этом году, заранее участники не знают. Всего 25 заданий. В этом году добавлены вопросы и о событиях специальной военной операции.

Более тысячи моряков-тихоокеанцев в пятницу пишут "Диктант Победы". Свои знания проверяют и на флагмане Тихоокеанского флота - гвардейском ракетном крейсере "Варяг", который сейчас находится на службе в море. И даже экипажи отряда кораблей, которые совершают деловой визит в королевстве Таиланд, тоже взялись за ручки.

Организаторам понадобится несколько недель, чтобы проверить тесты и определить лучших участников.