Кличко допустил отказ Украины от территорий

Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам политика, отказ Украины от притязаний на Крым и Донбасс — это "один из сценариев". Хотя, по мнению Кличко, "это несправедливо", однако ради мира "это может быть решением, временным".

При этом на вопрос, разговаривал ли он об этом с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, мэр Киева ответил отрицательно и сказал, что это не его функция, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высказывания президента США Дональда Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, полностью соответствуют позиции российских властей.

При этом источники заявили, что для европейских столиц невозможно признать Крым российским, несмотря на призывы Вашингтона сделать это ради мира на Украине. Представители ЕС донесли это до администрации Трампа.