Рыжий из "Иванушек International" сделал пластическую операцию

Участник знаменитой группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов появился на публике с маской на лице. Оказалось, популярный исполнитель сделал пластическую операцию, однако пока отек не сошел, поэтому артисту пришлось надеть маску, передает "Алена, блин!"

К слову, в Сети судачат, что и его коллега Татьяна Овсиенко тоже обращалась за помощью к пластическому хирургу. Впрочем, сама певица прямо говорит, что лишь колола себе ботокс, а вот ложиться под нож страшно боится. Косметолог Алла Ветрова внимательно оценила свежее фото артистки.

"Я как эксперт могу отметить, что здесь была проведена круговая блефаропластика, скорее всего, даже круговая подтяжка лица, также контурная пластика губ, контурная пластика скуловой зоны, ботокс, и, конечно же, очень много процедур на тонус кожи", - проанализировал новую внешность артистки специалист.

К слову, пластические операции стали весьма популярны не только среди знаменитостей, но и у обычных людей. Например, в московских клиниках эстетической медицины нет отбоя от представителей сильной половины человечества. За год число таких клиентов выросло на треть. Помимо стандартных пожеланий - разгладить лоб, подтянуть веки, есть и более экзотические, вроде пересадки бороды.