Минпросвещения рассказало про контроль питания в школах

Питание детей в школах находится на особом контроле Министерства просвещения России. Об этом в пятницу, 25 апреля, рассказала заместитель руководителя ведомства Ирина Шварцман.

Депутат Государственной думы Ксения Горячева ранее обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову в связи с тем, что родители школьников переживают из-за обилия неполезной еды в школьных буфетах.

Шварцман, комментируя этот запрос в интервью ТАСС, с пониманием высказалась о беспокойстве и тревоге родителей. Она подчеркнула, что Минпросвещения тщательно контролирует школьное питание и при выявлении любых нарушений разбирается тщательно и разносторонне.

Продукты в столовой или в буфете должны соответствовать требованиям, законодательно установленным к детскому питанию. Однако в рамках закона школы самостоятельны в формировании ассортимента, отметила представитель Минпросвещения.

В январе в Москве увеличили расходы на воспитанников детских садов и учащихся школ. Сообщалось, что на учащихся начальной школы и школьников с пятого по одиннадцатый классы тратится 160,3 и 184,6 тысячи рублей в год соответственно. Дополнительные средства направили на обеспечение питания учеников.