Московские школьники создали мозаичные панно, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Работы выполнены из смальты, керамики и натурального камня по эскизам, которые дети сделали сами.

Авторов сюжетов вдохновили фотографии военных лет. Также учащиеся изобразили символы Победы: георгиевскую ленту, красные гвоздики и салют. Все панно будут показаны на праздничных площадках столицы. Патриотический проект реализуются при поддержке Народного фронта.

"Это и образовательный, и патриотический проект, который нацелен на создание практических условий для патриотического воспитания нашей молодежи. Сегодня этим проектом заинтересовалось уже пять регионов. И каждый регион со своей спецификой. Поэтому в разных регионах мы по-разному его реализуем, в различных форматах", - отметила Ирина Жукова, архитектор, член регионального штаба Народного фронта.