Лауреатов всероссийской премии "Горячее сердце" наградили в столице

Лауреатов всероссийской премии "Горячее сердце" наградили в Москве. Торжественная церемония прошла в музее Победы на Поклонной горе.

Почетные дипломы и медали вручили подросткам, которые не растерялись в экстренных ситуациях. Проявив бесстрашие и неравнодушие, они пришли на помощь людям, оказавшимся в беде.

16-летний Богдан спас поселок Федоровка от пожара - на тракторе он пропахал защитную полосу, не дав пламени перекинуться на дома. А 8-классник Захар, увидев тонущего мальчика, не задумываясь, бросился в воду и вытащил ребенка на берег.

В этом году лауреатами премии стали более 200 человек.