Данила Козловский анонсировал выступления в России

Одно время Данила Козловский был одним из самых востребованных актеров в России. Ему пророчили бешеный успех и головокружительную карьеру. Так и было, пока несколько лет назад артист не оказался в опале. Два года назад в Генпрокуратуру России поступило заявление от главы "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина, который попросил проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации России. В ответ Козловский подал в суд на Бородина с иском о защите чести и достоинства.

Недавно актер одержал победу над соперником. А теперь анонсировал свои выступления в России. Об этом Данила Козловский сообщил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Причем одно из его выступлений будет и вовсе благотворительным, причем случится оно прямо в его день рождения.

"40 лет же не празднуют, вот я и не праздную. Но почему бы в этот день не выйти на сцену и не устроить праздник для других. Для поклонников, друзей и близких, а также для благотворительных фондов, врачей и волонтеров. Это первый спектакль я решил сделать бесплатным, за свой счет. Билетов в продаже не будет", - сообщил Козловский.

А вот второе выступление, которое состоится в Москве в конце мая, уже пройдет в обычном режиме.