Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Бизнес-джет Bombardier Global 7500, на котором обычно летает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, приземлился в столичном аэропорту "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar 24.

Как ожидается, в пятницу Уиткоффа примет Владимир Путин. На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, как кортеж выехал с территории правительского терминала "Внуково" и направился в сторону Москвы.

Рейс ранее в пятницу вылетел из Майами, где находится резиденция Дональда Трампа, пересек границу России со стороны Латвии и направился в Москву.

Накануне президент США анонсировал "очень важные встречи" в ближайшие дни. Также он заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно.

По данным западных СМИ, встреча президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоится 25 апреля. Это будет уже четвертая их встреча. Последняя прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.