Общественники попросили снять с Моргенштерна* статус иноагента

Общественное движение "Зов народа" обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой снять с рэпера Алишера Моргенштерна* статус иностранного агента.

Как сообщает SHOT, общественники полагают, что музыкант исправился и встал на верный путь: он свел с лица татуировку и начал лечение от зависимостей в специальном реабилитационном центре.

При этом Моргенштерн* заявил, что скучает по России, а жизнь за пределами родной страны не принесла ему счастья. При этом рэпер стал регулярно помогать больным детям из России и отправлять деньги на их лечение.

В январе сообщалось, что признанного иноагентом рэпера объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента. При этом адвокат музыканта Сергей Жорин заверил, что оснований для этого не было.

Между тем глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сообщения о планах властей запретить в России музыку и песни иноагентов не соответствуют действительности. Однако музыкальные сервисы стали маркировать таких музыкантов, чтобы россияне сами решили, хотят ли они поощрять их своим рублем.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр