Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение

Летом прошлого года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочерни Сафина и Микелла и сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью. Расторгнув брак, Алсу подала в суд иск о разделе имущества.

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский говорил, что бывшие супруги делят имущество на сумму более десяти миллиардов рублей. Оно включало в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

Изначально Алсу отказывалась от компенсации в 2,5 миллиарда рублей и мирового соглашения. По словам адвоката певицы, они отказались от иска. Разбирательства длились на протяжении нескольких месяцев. В итоге, сегодня, 25 апреля, стало известно, что Алсу и Ян Абрамов подписали мировое соглашение в столичном Савеловском суде, передает Mash.

Ставшая свободной женщиной Алсу в недавнем интервью призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков. Кроме того, Алсу убеждена, что следует уделять время друг другу, особенно если есть дети, работа и прочие заботы.