Ограбленная Паршута переехала в новое жилье: "Хранить нечего, все украли"

Несколько месяцев назад в Сети бурно обсуждали ограбление певицы Юлии Паршуты. Злоумышленники обокрали съемное жилье артистки на миллионы рублей. В свежем интервью артистка рассказала, что сейчас полным ходом идет расследование этого преступления.

"Под подозрением могут быть все, кто в принципе подходил к квартире. Ничего не могу рассказывать и никакой информацией не владею. Когда идет следствие, ты ничего толком не можешь ни дознаться, ни рассказать тем более", - сообщила Юлия Паршута.

Тем не менее, жизнь певицы налаживается. Популярная артистка объявила, что наконец завершила ремонт в своей новой квартире. На вопрос о наличии сейфа в новом жилище Юлия Паршута шуточно ответила: "Хранить нечего, все украли", передает Super.

К слову, в декабре 2024 года похожую ситуацию пережила ведущая, блогер Настя Ивлеева, в загородный особняк которой вломился 28-летний мужчина с битой и колючей проволокой. Позже Ивлеева рассказала, что этот мужчина уже нарушал ее спокойствие.