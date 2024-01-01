Продажи водки и вина в России сократились

Розничная продажа водки в России (с учетом предприятий общественного питания) в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилась на 8,3%, до 17,229 миллиона декалитров (дал). Такие данные приводит в пятницу, 25 апреля, Росалкогольтабакконтроль.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за три месяца с начала года было продано 48,545 миллиона дал, это на 16,2% меньше показателя 2024 года.

Наиболее резкое падение продаж — более чем в 9 раз, до 495,9 тысячи дал — зафиксировано в секторе слабоалкогольных напитков. Вин было продано всего 13,169 миллиона дал, что на 4,6% меньше показателя I квартала 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что следовало бы запретить в России продажу спиртных напитков в майские праздники. Парламентарий указал на то, что в эти дни ежегодно увеличивается количество пьяных ДТП, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.

Его коллега по нижней палате российского парламента Амир Хамитов отметил, что в России следовало бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. Благодаря этому "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом", полагает депутат.