При взрыве машины в Балашихе погиб человек

Легковой автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе. Жертвой происшествия стал один человек. Об этом рассказали в пятницу, 25 апреля, в оперативных службах.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в районе дома №2 по бульвару Нестерова. По предварительным данным, в результате возгорания взорвался газовый баллон автомобиля.

Подмосковный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердил, что во время возгорания произошел взрыв автомобиля.

Telegram-канал Baza сообщает, что погиб при взрыве мужчина, который проходил рядом с автомобилем. "Коммерсантъ", в свою очередь, пишет, что при взрыве автомобиля в Балашихе могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из транспортного средства пассажир.

Источники утверждают, что следствие не отвергает версию взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в машину. Оно могло быть начинено поражающими элементами. Следственно-оперативная группа на месте происшествия устанавливает все обстоятельства случившегося.