Президент Литвы призвал остановить Россию не сладкими словами, а силой

Россию не удастся остановить сладкими словами — только силой. Такое заявление сделал в пятницу, 25 апреля, президент Литвы Гитанас Науседа.

Политик высказался о "российской агрессии" в контексте специальной военной операции, которую проводит Россия. Науседа отметил, что "Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают".

При этом президент Литвы заверил, что его государство продолжит оказывать поддержку киевскому режиму, несмотря ни на что, сообщает Delfi.

Ранее сообщалось, что Латвия решила закупить полторы тысячи сабель, чтобы вооружить свою армию перед лицом "российской угрозы". Не осталась в стороне и Эстония — она организовала летучий отряд копьеносцев-конников.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия изучают, без преувеличения, все армии мира.