Донжуаны в кино, а в жизни примерные семьянины: эти звездные красавцы много лет любят одну женщину

На экране они страстные донжуаны, а в жизни – образцы семейной верности! Антон Хабаров, Даниил Страхов, Роман Курцын, Дмитрий Миллер, Станислав Бондаренко… Как порядочные мужчины перевоплощаются в активных сердцеедов?

Андрей Чернышов

За Андреем Чернышовым закрепилось амплуа героя-любовника, как в кино, так и в жизни. Ему приписывали романы чуть ли не со всеми актрисами, с которыми он снимался.

"У Андрея Чернышова была такая биография до какого-то определённого момента. Такой он человек был увлекающийся, как в народе говорят, ходок. И приписывают и Анну Снаткину, и Светлану Ходченкову. Ну понятно, они, конечно, красивые женщины", - говорит киновед Алексей Тремасов.

В то время как актёр почти 20 лет любит одну единственную женщину - свою жену, актрису Марию Добржинскую, которая на 11 лет младше. В интервью он не раз подчёркивал, что нужно "отделять мух от котлет".

"Это работа. Это действительно работа. Потому что есть личная жизнь, а есть жизнь на экране", - говорит Чернышов.

Хотя многие были уверены, что Чернышов специально строил из себя Дон Жуана. Так он подогревал зрительский интерес. Говорили, он даже просил Добржинскую скрывать их отношения. И это получалось так хорошо, что даже знакомые пары несколько лет ни о чём не догадывались. Правда, сам Чернышов эту ситуацию объяснял по-своему. Мол, он ничего не скрывал, а просто не афишировал личную жизнь. Интересно, а каково было его жене всё это время терпеть слухи о новых романах любимого?

Что бы ни говорили про Чернышова, но до загса он дошёл только с Добржинской спустя 10 лет тайных отношений. Свадьба прошла в тесном семейном кругу без какой-то огласки. А недавно у пары родился сын. Чернышов стал отцом впервые в 51 год. И уж эту радостную новость скрывать не стал.

"Рождение детей - я считаю, этим можно и нужно поделиться, что вот "наша семья стала больше". А показывать детей, я считаю, это необязательно до какого-то момента", - говорит телеведущая Марина Кравец.

Вот и Чернышов сына поклонникам пока не показывает.

Роман Курцын

Романа Курцына иногда называют "русским Шварценеггером". Правда, он чаще играет не крутых боевиков, а героев-любовников. Поклонницы удивлены, что Роман уже 13 лет верен своей жене, актрисе Анне Назаровой.

Они вместе учились в театральном институте в Ярославле. Сначала просто дружили, у обоих были другие пассии. Но там в итоге не сложилось, зато сложилось друг с другом. В 2012 году Рома и Аня поженились. В том же году у них родился сын, а позже - дочь.

Несмотря на популярность, Роман Курцын с семьёй остался жить в родном Ярославле, не переехал в Москву. Там у актёра большой дом на берегу Волги, друзья. В столицу он ездит только по работе.

"Для меня мегаполисы, они сложноваты, они сосут энергию. И особенно люди сосут энергию, потому что всем пофиг, вообще, на тебя, они в каких-то шорах ходят, особенно москвичи. И ритм другой. То есть такой поток людей, поток машин. И ты как бы отдаёшь вот эту энергию ежедневно.

А в Ярославле ты даже в течение дня на велосипеде успеваешь объехать весь город. И это очень удобно", - говорит сам Курцын.

Кстати, Анна тоже много снимается. Роман не против. Правда, не смотрит фильмы с её участием, если там есть любовная линия. А вот Анна не ревнует его ни к поклонницам, ни к киношным возлюбленным, хотя поводы у неё, возможно, и были. То Курцын появился на какой-то премьере без обручального кольца, то ходили слухи о его интрижке с Агатой Муцениеце. Но звёздная чета никак не комментировала эти сплетни.

"Он свой выбор сделал в пользу своей жены изначально. И всё у него хорошо и прекрасно. Поэтому он спокойный на эту тему. Ну, как и большинство людей, которые дают страсти в кадре. Он очень уважительно относится к партнёрам, уважительно относится к коллегам по площадке. И, естественно, как бы тут совершенно нигде не замечен", - говорит радиоведущий Антон Юрьев.

Роман и Анна просто стали чаще появляться на светских мероприятиях, держась за руки, чтобы все поняли, что у них всё хорошо. А острых ощущений актёру хватает в кино.

Дмитрий Паламарчук

Другой актёр, Дмитрий Паламарчук, ассоциируется у многих с голливудской звездой Джейсоном Стэйтемом. Играет таких же брутальных героев, которые могут решить любую проблему. И название фильмов, где он снимается, соответствующие: "Ментовские войны", "Дознаватель", "Ковбой".

Конечно, у актёра с таким-то телосложением масса поклонниц. Правда, в реальной жизни Дмитрий вовсе не мачо и не Дон Жуан. Он почти 15 лет в браке с актрисой Инной Анциферовой.

"В жизни он абсолютно такой, "глубоко женатый", правильный в хорошем смысле слова, в таком восприятии. Вот он прямо семьянин, отец, строящий дом, занимающийся своим уютом", - рассказывает актриса София Шуткина.

Дмитрий и Инна познакомились на съёмочной площадке, вместе работали в сериале "Клеймо". Сначала играли любовь в кадре, а потом чувства перешли в реальную жизнь. Такое часто встречается в актёрской среде.

"Люди узнают друг друга не только в кадре, но и в промежутках между этим. И сильная эмоциональная связь может стать таким катализатором для запуска нового, другого, более мощного формата отношений, который в том числе может привести к созданию пары, к созданию брака", - объясняет психолог Василий Балобанов.

Через несколько лет влюблённые поженились. У них родилась дочь. А потом случилось серьёзное испытание для обоих супругов. В какой-то момент у Дмитрия совсем не было работы. Ему даже пришлось продать свою машину, чтобы хоть как-то прокормить семью. Но вместо ссор и упрёков супруги, наоборот, сплотились и разделили обязанности. Дмитрий оставался дома с дочкой, пока Инна работала в театре.

Было у пары и другое испытание. В начале этого года Дмитрий признался в соцсетях, что некоторое время боролся с алкогольной зависимостью и даже обращался за помощью в наркологическую клинику. Но теперь актёр полностью отказался от спиртного. И снова помогла жена. Так что даже самому крутому герою на экране в реальной жизни нужен свой тыл.

Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко часто играет красивых подлецов. А ещё многие думают, что в жизни Станислав такой же ловелас и обманщик, как и его персонажи. На самом деле Бондаренко женат уже восемь лет и на других женщин даже не смотрит.

Модель и бизнесвумен Аурелия Алехина стала второй женой актёра. До этого он семь лет был женат на актрисе Юлии Чиплиевой. Пара растила сына. Но брак рухнул, потому что Юля постоянно ревновала Стаса к партнёршам по съёмкам. Бондаренко вообще часто приписывают какие-то романы.

"У меня есть одна из партнёрш, Аня Михайловская, мы в Театре Моссовета с ней служим и играем в спектакле "Охота на мужчин". Мы часто снимаем рилсы совместные и так далее. И там уже чего только нам не приписывали! Ну, это так, это смешно, на самом деле. Ну, посмеялся и дальше пошёл. Я не реагирую на это остро", - говорит сам Бондаренко.

Жена актёра Аурелия тоже не реагирует ни на поцелуи мужа в кадре, ни на толпы поклонниц. Хотя в начале отношений сердце иногда ёкало.

"Я увидела на сцене в спектакле, когда он с кем-то обнялся и с кем-то поцеловался. Очень было странное чувство. Это было похоже на какое-то некомфортное... Как будто меня кто-то пощекотал, мне было неприятно. Потом, когда я увидела второй раз, это чувство было уже чуть пониже. Ну, как на карусели ты катаешься, первый раз, он самый яркий. А сейчас я смотрю - у меня вообще нет никаких чувств", - рассказывает Аурелия Алехина.

Кстати, и до знакомства с Аурелией Станислав не крутил романы налево и направо, как многие думают. До первого брака он какое-то время встречался

с обладательницей титула "Мисс Россия 2010" Ириной Антоненко. Но ничего серьёзного не вышло. А с Аурелией, похоже, всё серьёзно. У пары две общие дочки и общий бизнес - актёрская студия для детей.

"Она управленец, а я больше по творческой части. Хотя я скажу так, что Аурика по творческой части, когда начинаются у нас отчётные концерты. У нас отчётные концерты два раза в год", - говорит Бондаренко.

Но большее время Станислав Бондаренко проводит, конечно, не на отчётных концертах, а на съёмках. Продолжает в кино и сериалах играть ловеласов. Его часто не бывает дома, но жена к этому уже привыкла и радуется каждому выходному.

"Иногда выпадает среди недели, когда у Станислава выходной. Тогда моя команда знает, что всё, это внезапный выходной. Я могу несколько часов не отвечать, потому что мы куда-нибудь едем, телефон в сумке, или мы где-то гуляем, или даже ужинаем. Я говорю: "Всё, у Стаса выходной". Потому что это очень редко бывает", - с теплотой говорит Алехина.

Так что в жизни красавец-актёр никакой не ловелас, как думают многие, а нормальный мужчина, который любит свою семью.

Даниил Страхов

Вся страна узнала Даниила Страхова после роли барона Корфа в сериале "Бедная Настя". Актёру сходу приписали роман с коллегой по сериалу Еленой Кориковой. Они так правдоподобно играли любовь на экране!

"Он сам это не подтверждает официально, но вот со слов, скажем, тех очевидцев, которые работали на съёмках, которые знали его, они говорили о том, что эта любовь и романтические отношения были не только в кадре, но и за кадром. Ну, поскольку Елена, она тоже хороша собой, такая утончённая статуэточка, очень приятная", - говорит киновед Алексей Тремасов.

За кадром Страхов был давно женат. Ещё во время учёбы в театральном вузе он познакомился с актрисой Марией Леоновой. Причём она не сразу ответила на ухаживания симпатичного студента. Только после окончания института влюблённые стали жить вместе, а потом поженились. Конечно, слухи о романе мужа с Кориковой дошли и до Леоновой. Говорят, что она даже появилась на съёмочной площадке, потребовав объяснений. И вообще, ей приходилось терпеть целую армию поклонниц мужа. Фанатки писали в Сети, что она не настолько красива, чтобы быть рядом с таким видным мужчиной.

Но супруги смогли пройти испытания славой и сохранить брак. Страхов и Леонова вместе уже почти четверть века. Правда, детей у них нет. Сейчас они переехали из Москвы в деревню, построили дом и завели хозяйство. В светской жизни актёры не участвуют, только иногда посещают кинофестивали.

Антон Хабаров

Актёр Антон Хабаров очень натурально играет сердцеедов. То он альфонс на экране в сериале с говорящим названием "Казанова", то Дон Жуан на сцене театра. Многим кажется, что Хабаров и в жизни соответствует своим героям. Но всё с точностью до наоборот. Антон - примерный семьянин.

Уже почти 20 лет он верен своей жене, актрисе Елене Хабаровой.

"Расхожее мнение, что если артист в кадре "привет, как поживаешь?", то, соответственно, и в жизни он "привет, как поживаешь?" Категорически полярные люди. Это то же самое, что и клоуны, которые, знаете, "хе-хей!", а потом подходят к зеркалу и плачут, когда грим снимают, ну, и в день зарплаты", - рассуждает Антон Юрьев.

Сам Антон утверждает, что всё дело в искренних чувствах. И вообще, зачем жениться, если собираешься бегать налево? Кстати, когда-то он увёл Елену практически из-под венца. Они долгое время были просто друзьями, а когда девушка собралась замуж за другого, Антон поставил ей ультиматум: "Он или я?" Ну, а дальше вы поняли.

Конечно, в семье актёров тоже бывают ссоры и разногласия. Они даже обращались к семейному психологу, чтобы сохранить отношения. И многие уверены, что сделали правильно.

Сейчас Хабаровы работают в одном театре и иногда выступают на сцене вместе. У них двое детей - сын Владислав и дочь Алина. При этом Антон и Елена могут и отдохнуть друг от друга - поодиночке отправиться в отпуск. Говорят, что полностью доверяют друг другу.

Иван Колесников

Высокий и статный Иван Колесников тоже кажется многим поклонницам сердцеедом. Популярность к актёру пришла уже после 30 лет, а вот личное счастье гораздо раньше. Будущую жену Лину Раманаускайте он встретил в 18 лет. Они учились в одном институте.

"Я был второкурсником, а Лина была первокурсницей. И я увидел просто, как Лина спускается с танцев в трико, в каком-то боди чёрном. И просто я остановил её на лестнице и сказал: "Пойдём, проводишь меня домой". Она сказала: "В смысле?". Я говорю: "Ну ладно-ладно, домой не надо, пойдём просто погуляем". И мы пошли гулять", - говорит Иван Колесников.

Уже через четыре месяца влюблённые поженились. Первое время молодожёны притирались друг к другу, часто ссорились и даже расставались, правда, ненадолго.

"Потом встретились на Садовом кольце, на пересечении Садового кольца и Цветного бульвара, под мостом. И я помню, что я сказал: "Лина, я не могу без тебя. Давай попробуем ещё разок", - вспоминает Колесников.

И они попробовали - родили трёх дочек, в которых Иван души не чает, и гордится тем, что живёт в женском царстве.

"Я как-то спрашивала его, каково это, жить в таком женском царстве, быть единственным мужчиной? Он как-то всегда так об этом рассказывал, с каким-то очень реальным пониманием жизни, то есть это не романтичные какие-то фантазии, что "вот, я весь там...", а как-то в хорошем смысле очень приземлённо, по-мужски. Что это шумно, что это какие-то истории, особенно когда дочки подрастают", - говорит актриса София Шуткина.

Иван и Лина вместе уже 23 года. Актёр считает, что для крепких отношений нужно не так много. Во-первых, доверие. Было время, когда Лина ревновала мужа к его кинопартнёршам.

"Потом она очень тактически правильный сделала ход - просто перестала смотреть в принципе, в чём я снимаюсь. Я могу ей сказать: "Посмотри "Движение вверх". Там ничего такого нет". Там она может посмотреть, порадоваться. А если там какое-то кино, я говорю: "Лина, это лучше не смотреть", - говорит Колесников.

Во-вторых, чувство юмора. Коллеги по цеху отмечают, что у Ивана с этим всё прекрасно. Ну и в-третьих, конечно, любовь. Без неё никакой юмор не поможет.

Дмитрий Миллер

Ещё один экранный Дон Жуан - Дмитрий Миллер. В сериале "Светофор", который принёс актёру славу, он тот ещё бабник, чего не скажешь про Дмитрия в жизни. Он давно женат на актрисе Юлии Деллос. Когда они познакомились, у Юлии уже был ребёнок от предыдущего брака, Даниил. Но Дмитрий быстро нашёл с ним общий язык. Правда, первые годы совместной жизни были непростыми. Актёр только начинал строить свою карьеру, почти ничего не зарабатывал. Так что кормила всех Юлия. Пока возлюбленный ходил по кастингам, она подрабатывала гидом, актрисой, переводчиком. На этой почве случались ссоры. Был период, когда влюблённые даже решили расстаться. Но через полгода разлуки помирились и официально зарегистрировали отношения.

А вот родить детей долгое время не получалось. Тогда супруги прошли курс лечения в клинике репродукции и, наконец, стали родителями девочек-близняшек. После этого Юля ушла из профессии и полностью посвятила себя семье. Зарабатывал уже Дмитрий. Сегодня он востребован и в кино, и в театре.

Видимо, в семье Миллера все счастливы. Недаром у супругов есть традиция - отмечать день свадьбы в разных местах планеты. Юля и Дмитрий, как в первый раз, признаются друг другу в любви. Может, в этом и есть секрет их брака, который длится уже 16 лет?

Александр Лыков

Александр Лыков сыграл сотни ролей в кино, но для многих так и остался Казанова из сериала "Улицы разбитых фонарей". В сериале герой Лыкова не пропускал ни одной юбки, как говорится. А вот в жизни Казанова уже больше 40 лет вместе с одной женщиной - женой Аллой. Они познакомились на вступительных экзаменах в театральный институт. Высокий парень с хорошим чувством юмора сразу понравился девушке.

"Потому что я родился, допустим, в космическую эпоху, в эпоху так называемой оттепели. И мы лёгкие всё равно люди. Мы с детства впитали такую жизнерадостность", - говорит сам Лыков.

Но в их жизни не всегда всё было гладко. Алле пришлось не раз спасать супруга из опасных ситуаций, так что он называет её своим ангелом-хранителем. Пара поженилась ещё в студенческие годы. Влюблённые жили в небольшой кладовке, в коммунальной квартире. До славы и денег было ещё далеко. Вскоре у них родилась дочка, а через два года сын. Лыков работал в театре, но зарабатывать достаточно в суровые 90-е всё равно не удавалось. Приходилось по ночам бомбить на старенькой шестёрке.

Он сыграл капитана Казанцева, и к нему пришли деньги, слава и народная любовь. Правда, она сыграла с актёрами сериала злую шутку. Предложения присоединиться к застолью звучали отовсюду, и отказаться становилось всё сложнее. Не скатиться в самый низ Лыкову помогла жена - она всегда была рядом. Говорят, Алла прощала мужу увлечения не только алкоголем, но и женщинами. И если по молодости Лыков спорил с супругой, считал, что она ограничивает его свободу, но со временем стал её слушать. Теперь Алла - его директор. Ведёт дела и следит, чтобы муж не попал ни в какие передряги. На вопрос "В чём секрет долгого брака?" актёр отвечает без прикрас: "Есть вещи, которые нужно просто терпеть, и всё".

Мэттью Макконахи

Голливудская звезда Мэттью Макконахи, в отличие от наших героев, не только играл бабника в кино, он сам был тот ещё мачо. Крутил романы с Сандрой Буллок, Джанет Джексон, Пенелопой Крус и десятком других красивых женщин. Все, как на подбор, - дамы темноглазые и темноволосые. Вот и мимо бразильской модели Камилы Алвес актёр тоже пройти не смог. Но тут случилось неожиданное. Роман, который поначалу никто не воспринял всерьёз, закончился крепким браком. Сам актёр тогда заявил: "Я просто перебесился".

Камила не давила на Мэттью и не тащила его под венец, несмотря на рождение детей. Через пять лет гражданского брака он сам сделал ей предложение. Теперь актёр играет Дон Жуанов только в кино, а в жизни примерный семьянин. Супруги вместе 13 лет и воспитывают 3 детей.

По материалам программы "10 самых…"